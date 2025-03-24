Первая коммунальная авария случилась 20 марта, после чего в доме у людей не было воды.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов сообщил о повторном прорыве на трубопроводе в Вольгинском, произошедшем 23 марта. Местные жители вновь остались без водоснабжения.Первая коммунальная авария случилась 20 марта, после чего в доме у людей не было воды. Для удовлетворения потребностей жителей организован подвоз воды, а для пожилых и лиц с ограниченными возможностями предусмотрена доставка. Работы по устранению аварии начались экстренно, но ситуацию не удалось решить в запланированные сроки.Курбатов сообщил, что будет произведён перерасчет платежей за воду для жителей, оплачивающих по нормативу. Виновной стороне аварии, подрядчику — грозит неустойка за повторные нарушения. Напомним, ранее мы писали, что стала известна судьба поликлиники в Кольчугино после потопа.