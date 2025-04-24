Произошло это из-за аварии на тепловых сетях в районе улицы Северной, 63-б.

Во Владимире на сутки отключили теплоснабжение в жилых домах, школе и нескольких детских садах.Произошло это из-за повреждение на магистральных теплосетях, выявленных в ходе испытаний максимальной температурой.Дефект обнаружили в районе дома № 63б на улице Северной. Подачу тепла прекратили в 10:00, а включить его обещают в это же время только 25 апреля.Адреса зданий, которые попали в зону отключений:Социальные объекты:– Школа № 25 (ул. Горького, 107А);– ДОУ № 6 (ул. Горького, 101);– ДОУ № 31 (ул. Горького, 113А);– ДОУ № 107 (ул. Тракторная, 3А);– ДОУ № 126 (ул. Тракторная, 9В);– ДОУ № 96 (ул. Тракторная, 9А);– ДОУ № 34 (ул. Горького, 58Б).Многоквартирные дома и другие строения:– ул. 1-я Пионерская, 88г;– ул. Северная 55, 79, 81, 83;– ул. Матросова, 28а, 28б;– ул. Юрьевская, 3, 32;– ул. 1-й Коллективный пр., 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7;– ул. Асаткина, 32, 34, 36, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9, 1, 1а, 2, 3/8, 5, 7;– ул. Горького, 48, 50, 50а, 52а, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 60а, 62,64/8, 66, 68, 70;– ул. Электроприборовский пр., 2а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9/77;– ул. Кулибина, 10;– ул. 2-й Коллективный пр., 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а;– ул. 850-летия, 1,2;– ул. Никитина, 1/52, 2, 2а, 3, 4, 5, 6;– ул. Тракторная, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 60, 64, 33, 38, 40, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б;– ул. Гастелло, 4, 1, 15, 3, 7, 7а, 17, 23б;– ул. Молодежная, 3, 5, 10;– ул. Горького, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 113, 113б, 115, 125, 129, 131, 84, 86, 94, 96, 98, 99;– ул. Народная, 1а, 16, 8;– пр-т Строителей, 1, 1б, 2.Горячую воду и отопление в дома обещают вернуть после пуско-наладочных работ, которые займут около двух часов с момента включения оборудования теплосетей.