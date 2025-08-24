Жители Кольчугинского района подозревают, что река Пекша была отравлена.

Кольчугинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возможного загрязнения реки Пекша.Вблизи населённых пунктов Троица, Завалило и Вишневый массово погибла рыба.На место выезжал и.о. Кольчугинского межрайонного прокурора Дмитрий Рассадкин.Пресс-служба Владимирского областного надзорного ведомства отметила, что в ходе осмотра водоохранной зоны и береговой полосы реки (вниз по течению со стороны Пекшинского водохранилища) по обоим берегам обнаружена погибшая рыба.Из реки взяли пробы воды для проведения последующих исследований, продолжается осмотр береговой полосы и акватории — специалисты пытаются установить возможные причины загрязнения водного объекта.Прокуроры обещают дать надлежащую оценку всем обстоятельствам случившегося, при необходимости — принять меры ведомственного реагирования по результатам проверки.