Во Владимирской области сотрудница банка попалась на классическую схему мошенников «звонок из банка». Она вынесла из кассы 25 млн рублей, передав деньги курьерам. На неё завели уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Ещё несколько жителей региона потеряли крупные суммы: от 1,4 до 7,3 млн рублей.Полиция просит: если вам звонят и просят перевести деньги, то сразу кладите трубку. Напомним, ранее мы писали, что