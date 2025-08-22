Выяснилось, что из-за износа сетей часто случались аварии.

Прокуратура Селивановского района провела проверку по жалобам жителей поселка Первомайский на плохое водоснабжение. Выяснилось, что из-за износа сетей часто случались аварии.Для решения проблемы с МУП «Водоканал» был заключен контракт на капремонт водопровода, который должен завершиться до 1 ноября 2025 года. Работы начались 9 июня.Прокурор района Владимир Кузьмин лично контролирует ход ремонта. На сегодняшний день выполнено около 63% запланированных работ: проложено почти 3000 метров новых сетей, к которым уже подключили 51 жилой дом и сельский клуб, а также установили две насосные станции.Завершение работ и их качество находятся на особом контроле прокуратуры.