«Триколор» начинает телепоказы спектаклей, отобранных в «Золотой фонд театральных постановок России». Среди них — постановка Владимирского областного театра кукол «Матренин двор». Об этом стало известно из пресс-релиза «Триколора». Проект, приуроченный к 150-летнему юбилею СТД РФ и поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, стартует 23 августа. Первые десять спектаклей будут доступны к просмотру на канале «Большой эфир».