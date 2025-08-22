Он откроется 23 августа.

23 августа в Суздале состоится XII Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Он откроется в 10:00 праздничным звоном в Ризоположенском женском монастыре.В течение дня выступят лучшие звонари и хоровые коллективы: Владимирский камерный хор, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова.Вечерняя программа начнется в 19:00. Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и хоры исполнят произведения Георгия Свиридова и Анатолия Лядова, которым в этом году исполняется 110 и 170 лет соответственно.