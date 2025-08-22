Администрация города Карабаново предоставила 48 участков для строительства, но без дорог, водоснабжения и канализации.

Александровская городская прокуратура добилась через суд, чтобы многодетным семьям выделили земельные участки с необходимой инфраструктурой. Ранее администрация города Карабаново предоставила им 48 участков для строительства, но без дорог, водоснабжения и канализации. Это делало невозможным их использование.После безрезультатного представления прокурора в адрес администрации, ведомство обратилось в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены. Теперь власти обязаны обеспечить участки подъездными путями и инженерными коммуникациями.Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.