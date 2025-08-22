В День знаний двери для своих учеников распахнут новое образовательное учреждение в микрорайоне Сновицы-Веризино Владимира, а также школа №14 в Гусь-Хрустальном и Якиманско-Слободская школа в округе Муром, где недавно завершился капремонт.

В День знаний двери для своих учеников распахнут новое образовательное учреждение в микрорайоне Сновицы-Веризино Владимира, а также школа №14 в Гусь-Хрустальном и Якиманско-Слободская школа в округе Муром, где недавно завершился капремонт. Об этом событии в своем избирательном округе в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Современная Веризинская школа в региональной столице рассчитана на 1100 учеников. На её строительство и обустройство было направлено 1,2 млрд рублей. Сегодня здесь идёт активная подготовка у началу учебного года: в кабинетах проводят уборку и расставляют мебель. Параллельно специалисты завершают работы в пищеблоке и благоустраивают прилегающую территорию.Обновлённая школа №14 в Гусь-Хрустальном встретит 180 учеников, а в Якиманско-Слободскую школу 1 сентября придут более 400 детей.Как отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, с 2019 по 2024 годы в России было открыто 1634 школы, в которых учатся свыше миллиона ребят.«Однозначно, дети должны развиваться и постигать науку в современных условиях. Строительство новых и капитальный ремонт существующих школ должно обеспечить эту задачу, а также создать реальные условия для односменной учёбы школьников», — написал парламентарий.