Пять проектов по созданию комфортной городской среды из нашей области стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях. Это

Пять проектов по созданию комфортной городской среды из нашей области стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях. Это значительная победа, которая принесет федеральное финансирование и преобразит города, отметили в облправительстве. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» уже в следующем году эти города получат средства для реализации своих планов:– Александров: