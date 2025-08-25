Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Кольчугинского района, которого признали виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в

Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Кольчугинского района, которого признали виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. Суд установил, что осужденный временно работал дознавателем и, расследуя дело о хищении денег у участника СВО, в его отсутствии, сам составил и подписал протокол, который приобщил