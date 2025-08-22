Прокуратура области проверила стихийные и официальные уличные рынки Владимира. Несанкционированные палатки с овощами и фруктами вырастают в разных районах города в летний сезон. Надзорное

Прокуратура области проверила стихийные и официальные уличные рынки Владимира. Несанкционированные палатки с овощами и фруктами вырастают в разных районах города в летний сезон. Надзорное ведомство выявило несоответствия требованиям и обнаружило нарушения правил и норм в сфере уличной торговли. Так, прокуратура указывает, что муниципальный контроль должным образом не осуществлялся, а нарушений законодательства в местах, примыкающих к