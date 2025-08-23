В регионе за сутки произошло пять пожаров.

В регионе-33 минувшие сутки оказались действительно жаркими – 22 августа произошло сразу пять пожаров. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, первый инцидент случился в деревне Федорково о.Муром, где на улице Лесной загорелась баня. К счастью, никто не пострадал.Еще один пожар в бане зафиксировали под Собинкой в селе Березки. Площадь пожара на улице Головкиной составила 31 кв.м. Обошлось без жертв.Третья баня горела в селе Польцо о.Муром. пострадавших нет.Четвертый пожар возник в многоквартирном жилом доме по адресу: о. Муром, ул. Комсомольская, д. 37. Во время ЧП пострадали трое: мужчина 1983 г.р. и женщина 1950 г.р. отравились угарным газом, еще один мужчина 1985 г.р. получил травму руки.Завершил череду пожаров огненный инцидент в СНТ Полюшко Александровского района. Там пострадала женщина, личность которой сейчас устанавливается.