За минувшие сутки в жилом секторе Владимирской области произошло пять пожаров, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщили в МЧС региона. Три пожара произошли в банях: два в Муромском районе, в деревне Федорково и Польцо, и один в Собинском районе, в селе Березники. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В Муроме, на улице