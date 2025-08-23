Во Владимирской области 78-летнюю пенсионерку нашли живой после семи ночей в лесу.

Эта история — настоящее потрясение и вдохновение одновременно. 78-летняя Светлана Николаевна Аттикова, которая пошла в лес за ягодами, заблудилась и провела там семь страшных дней и ночей. Но она выжила, благодаря своему невероятному характеру и помощи десятков неравнодушных людей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Все, я заблудилась»Это было обычное летнее утро. Светлана Николаевна, заядлая туристка и большая любительница леса, решила сходить за грибами и ягодами. Просто любила природу, любила быть в движении.«Зачем дома сидеть? Нужно бежать в мой любимый лес. Кустик за кустиком, веточка за веточкой... И вдруг я поняла, что все вокруг чужое. Солнце пропало, деревья незнакомые», — вспоминает она.Все, заблудилась. Благодаря многолетнему опыту походов Светлана Николаевна не запаниковала.Мертвый лесПервая ночь прошла без страха. Она знала, что с утра продолжит путь. Шла целый день, но выхода так и не было.Уже три ночи без еды и воды. В голове звон, губы потрескались, начались галлюцинации.«Какие-то чудовища, какие-то невероятные звери дразнят водой, протягивают воду, а сосуд лопается, и вода выливается. Я умоляю, дайте пить, дайте пить. Хоть глоток, бегу, падаю, теряю сознание», — вспоминает страшные минуты Светлана Николаева.Обезвоженный организм боролся за жизнь. Она жевала лисички, хвою и даже сырую мякоть старой сосны, которую нашла под корой.На четвертые сутки ноги, одна из которых была с замененным суставом, начали отказывать. Мокрые сапоги натерли ступни до крови, Светлана Николаевна перевязывала их клочками ткани и мхом. Ползла, опиралась на палку, на бревна.«Я всегда была командиром, вожаком. Упертая», — говорит Светлана Николаевна о своем характере, который и помог ей выжить.Она шла даже ночью, ориентируясь по луне, думая, что это фонари. Но выход из леса так и не нашла, сил идти больше не осталось.«Лежу под бревном, не знаю, день, ночь, какой день. Прощаюсь с детьми, молю Бога, чтобы они не увидели меня мертвую. Пусть помнят живую и веселую. Все кружится, слышу «Света». Руки, руки человеческие! Я жива, я буду жить!» — так Светлана Николаевна вспоминает тот самый момент спасения.Девочка с фиолетовыми косичкамиРодные забили тревогу, когда бабушка перестала выходить на связь. Через два дня они обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Начались изнурительные поиски, которые продолжались днем и ночью. Волонтеры прочесали сотни километров сырого леса, где температура ночью опускалась до +10 градусов. С каждым часом надежда таяла.В своих обращениях к жителям области поисковики «Лиза Алерт» призывали людей помочь, ведь добровольцев не хватало.«Когда вы начнете строить свои безусловно замечательные — ведь это ваша жизнь! — планы на воскресный вечер, пожалуйста, подумайте вот о чем: можете ли вы с уверенностью сказать, что они важнее спасения человека?» — писали они.Люди откликнулись на призыв. Дочь Светланы Николаевны, Наталья, вспоминает, как в поисках участвовали десятки людей, от добровольцев до спасателей.«Даже девочка, я помню, это ребенок был, 17-летняя девочка с фиолетовыми косичками приехала ночью, оделась, сказав, что ничего не умеет, но пойдет. И пошла в лес с фонариком искать маму», — рассказывает Наталья.«Огромное спасибо за жизнь»Поиски были изматывающими. Всего в них приняли участие 176 добровольцев, которые прошли более 800 километров. И вот, когда семья уже отчаялась, а над лесом собрались черные тучи, Светлана Николаевна была найдена живой!«Этот поиск был очень тяжелым и нервным как для нас, так и для родственников. Но мы справились: сделали многое — возможно, все, что можно было сделать, и что зависело от нас», — поделились участники поиска.«Огромное вам спасибо за жизнь», — подытоживает Светлана Николаевна.Эта история — настоящий урок стойкости и веры. Урок, который преподала нам хрупкая, но невероятно сильная женщина.