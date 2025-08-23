Во время ЧП пострадала сотрудница торговой точки.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа, около 14 часов на улице Мира 72А областного центра. Как сообщает прокуратура Владимирской области, в здании, где находится магазин крупной торговой сети, рухнуло перекрытие.В мэрии уточнили, что во время ЧП пострадала сотрудница торговой точки, правда не сильно. Ей оказали необходимую помощь.На место сразу же выехал заместитель прокурора города Владимира Сергей Лаврентьев. Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц и организаций, а также проверит наличие необходимых разрешений и соблюдение норм безопасности.