Прокуратура Владимира провела проверку муниципального контроля в сфере нестационарной торговли и обнаружила серьезные нарушения. За семь месяцев 2025 года провели всего около 30 рейдов, причем они инициировали только после жалоб, а не по собственной инициативе.Выяснилось, что взаимодействие между разными подразделениями администрации города и УМВД налажено плохо. Из-за этого не принимаются должные меры в отношении предпринимателей, которые ведут торговлю в несанкционированных местах, например, на проспекте Ленина, улицах Василисина и Мира.Также прокуратура выявила, что в местах, прилегающих к рынкам «Восток-1» и Центральному рынку, торговые точки значительно расширяются, но муниципальные службы не реагируют на эти нарушения.По результатам проверки руководителям соответствующих городских управлений были внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.