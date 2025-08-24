Доску знаменитому писателю открыли на Преображенском храме в селе Чамерево Судогодского района.

В Судогодском районе Владимирской области открыли доску памяти, посвященную знаменитому писателю, дипломату, автору «Горе от ума» Александру Грибоедову.Как рассказали в Заксобрании Владимирской области, знак установлен в селе Чамерево у Преображенского храма. По краеведческим сведениям, именно сюда в начале XIX века приходила семья писателя, когда жила в этих местах.Идею увековечить память известного писателя предложили местные жители. Инициативу поддержали региональные власти. Открытие прошло в торжественной обстановке.