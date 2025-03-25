Награды родителям вручали на IX региональном Слёте замещающих семей «Вместе детям» во Владимире.

Две семьи из Владимирской области получили награду губернатора «Счастье – жить в семье». Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях.Так, семья Думновых из Меленок воспитала 5 своих и продолжает растить 5 приемных детей, а семья Жириковых из Гусь-Хрустального — 17 детей.— Поздравляю семьи с наградой, благодарю отцов и матерей за родительский труд, а семьям желаю здоровья и жизненной благодати, — отметил Игорь Игошин.Награды вручали на IX региональном Слёте замещающих семей «Вместе детям» во Владимире.