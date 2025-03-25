С 24 по 30 марта во Владимирской области проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний.

С 24 по 30 марта во Владимирской области проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний.О том, как с ними бороться, рассказала заведующая поликлиникой городской больницы № 6 города Владимира Светлана Абрамова.Мощный и эффективныйИнфекционные болезни – это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от заражённого человека (или животного) здоровому. Как правило, это происходит воздушно-капельным, алиментарным (пищевом), половым (контактным) или кровяным путём.По словам Светланы Абрамовой, наиболее мощным и эффективным методом профилактики инфекции является вакцинация. Её проводят совершенно бесплатно в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.– Чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Например, сейчас мы можем наблюдать рост ОРВИ, однако эпидпорог не превышен. Большую роль в этом сыграла своевременная иммунизация от гриппа, которую мы активно проводили в осенние месяцы, – рассказала медик.Не для галочкиМногие тяжёлые и очень опасные болезни, в том числе туберкулёз, длительное время могут протекать скрытно, без видимых изменений самочувствия. И только регулярное прохождение флюорографии – раз в год – позволяетвыявить болезнь на ранних стадиях.К слову, приоритетный метод выявления туберкулёза у детей – это кожные иммунологические тесты: проба Манту и «Диаскинтест».– Хочу призвать родителей не игнорировать эти обследования. Тесты давно используются, и их безопасность подтверждена, – говорит Светлана Абрамова.Правила защиты организмаНе секрет, что некоторые люди больше других подвержены инфекционным заболеваниям. Разовьётся болезнь или нет? Как тяжело она будет протекать? На это влияет множество факторов. Один из наиболее значимых – состояние иммунитета. Если он ослаблен, организм не способен эффективно бороться с патогенами: человек быстрее заражается, медленнее выздоравливает, более склонен к осложнениям.Медики призывают укреплять защитные силы своего организма, соблюдая несложные правила: делать необходимые прививки, закаляться, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать правила личной гигиены и отказаться от вредных привычек.