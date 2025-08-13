Девушка, оставшаяся без попечения родителей, имела право на квартиру.

В Меленковском районе прокуратура помогла местной жительнице-сироте добиться получения жилья от государства. Девушка, оставшаяся без попечения родителей, имела право на квартиру, но по достижении совершеннолетия так ее и не получила.Прокурорская проверка показала, что на момент обращения девушка с маленьким ребенком жила на съемной квартире. В итоге прокуратура подала иск в суд, который обязал администрацию Меленковского района предоставить ей жилье.Благодаря вмешательству надзорного ведомства сирота получила благоустроенную квартиру, и ее жилищные права были восстановлены.