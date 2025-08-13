Дмитрий Наумов проверяет готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Глава Владимира посетил котельную в строящемся микрорайоне города. Ее ввели в эксплуатацию в декабре

Дмитрий Наумов проверяет готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Глава Владимира посетил котельную в строящемся микрорайоне города. Ее ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, тогда же провели пуско-наладочные мероприятия. На сегодняшний день объект обеспечивает горячей водой три многоквартирных дома, впоследствии, при наступлении холодов, от этой же котельной пойдет отопление. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира