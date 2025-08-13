Пришел парень после армии - артиллерист. Решил он поступать в медицинский институт кафедру гинекологии. Подумал, книжек почитал и пошел.
Экзаменатор:
- Какое отличие между мужчиной и женщиной?
- О, это очень просто - первичные и вторичные половые признаки..., - и начинает расписывать - первичные у мужчин такие, у женщин другие, вторичные такие, у женщин другие. Экзаменатор
доволен:
- Ну, и последний вопрос, я думаю с вашими знаниями, вы легко на него ответите. Где у женщины находится клитор.
- Да, вопрос действительно несложный. Намазываете палец солидолом, ведете от шеи по позвоночнику, после второго щелчка.
