Сегодня, 12 августа, министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева на традиционном собрании коллектива в начале сезона представила нового художественного руководителя Астраханского драматического театра. Им стал владимирский режиссер-постановщик Владимир Кузнецов. Владимир Александрович Кузнецов с 2004 года служит во Владимирском академическом театре драмы. Сначала он был там задействован как актер, а с 2012 года стал его режиссером-постановщиком.