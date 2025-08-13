Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Суздале перед судом предстанет 23-летний местный житель, который, будучи пьяным и не имея водительских прав, устроил серьезное ДТП. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Как следствие, мужчина приехал в один из баров Владимира на своем автомобиле ВАЗ-2112. Там он познакомился с двумя молодыми людьми и после они поехали в Суздаль.На обратном пути водитель разогнался до 110 км/ч, не справился с управлением и врезался в едущую впереди «Газель». В результате аварии один из пассажиров ВАЗа получил тяжелые травмы, включая открытую черепно-мозговую травму.Обвиняемый полностью признал свою вину.