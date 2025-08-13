“Найдена, жива!”. В Судогодском районе завершились многодневные поиски 78-летней жительницы деревни Мостищи, которая 6 августа ушла в лес за ягодами и не вернулась домой. Сообщение о

“Найдена, жива!”. В Судогодском районе завершились многодневные поиски 78-летней жительницы деревни Мостищи, которая 6 августа ушла в лес за ягодами и не вернулась домой. Сообщение о пропаже поступило в полицию 8 августа от дочери пенсионерки. Она рассказала, что мать не выходит на связь, а её телефон неисправен. На место выехали сотрудники ОМВД России по Судогодскому