Прокуратура направила в суд иски с требованием устранить нарушения.

В Киржачском районе по требованию прокуратуры спортивные залы в 11 школах будут оснащены необходимым инвентарем., что в учреждениях частично отсутствовало оборудование, нужное для занятий физкультурой, такое как прыжковые тумбы, стойки и планки для прыжков в высоту.Прокуратура направила в суд иски с требованием устранить нарушения, и суд их удовлетворил. Теперь школы должны закупить все недостающее оборудование. Исполнение решений остается на контроле надзорного ведомства.