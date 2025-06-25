Настоящий трофей достался рыбакам в Муроме. В реке Ока они выловили сома, вес которого по словам счастливчиков – 90 килограммов. Об этом сообщил портал «Муром24.рф». По информации издания,

Настоящий трофей достался рыбакам в Муроме. В реке Ока они выловили сома, вес которого по словам счастливчиков – 90 килограммов. Об этом сообщил портал «Муром24.рф». По информации издания, поклевка произошла в районе автомобильных мостов. По оценке специалистов, такого веса сом достигает примерно к 25 годам – это редкая находка даже для таких крупных рек, как