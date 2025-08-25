В микрорайоне Веризино активно продолжаются работы по расширению заезда в районе дома 5А по ул. Куйбышева. Это позволит значительно снизить аварийность на данном участке и существенно

В микрорайоне Веризино активно продолжаются работы по расширению заезда в районе дома 5А по ул. Куйбышева. Это позволит значительно снизить аварийность на данном участке и существенно улучшить качество работы общественного транспорта. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. Уже проложена новая пешеходная зона, ведется установка бордюрного камня. С сегодняшнего дня специалисты Центра управления городскими