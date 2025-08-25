Ребенок 11 лет поступил в инфекционное отделение ОДКБ в тяжелом состоянии. Ветряной оспой он заразился от родственника. Малыш проходил лечение на дому, но динамики улучшения не было.

Ребенок 11 лет поступил в инфекционное отделение ОДКБ в тяжелом состоянии. Ветряной оспой он заразился от родственника. Малыш проходил лечение на дому, но динамики улучшения не было. Участковый педиатр принял решение о госпитализации. Ребенок поступил в отделение с высокой температурой, болевым синдромом и сильным отеком. Из материала ОДКБ, опубликованного на официальной странице в ВК После