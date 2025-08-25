Город продолжает преображаться ко Дню города. Сегодня на пересечении улиц Большая Московская и Девическая установили новый арт-объект – полигональную фигуру стального льва высотой 2,2

Город продолжает преображаться ко Дню города. Сегодня на пересечении улиц Большая Московская и Девическая установили новый арт-объект – полигональную фигуру стального льва высотой 2,2 метра. Скульптура оформлена художественной росписью и покрыта защитным лаком. Арт-объект планировали установить к 30 августа, но сделали это с опережением срока. Лев будет украшать город до 30 ноября, а затем демонтирован