Во Владимире с 5 сентября и до конца октября у «Глобуса» и «Ленты» можно будет закупиться свежими овощами от местных фермеров. О работе ярмарок выходного дня сообщили в минсельхозе региона.Картошка, капуста, морковь, лук, свёкла — всё это можно будет найти в павильонах. Места для участников бесплатные.Ярмарки работают каждую пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 и до 17:00 вечера. Зарегистрироваться можно по телефону +7 (4922) 60-01-74.