Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб.

В Юрьев-Польском районе 23-летний житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в угоне автомобиля. История началась 1 августа, когда мужчина приехал на похороны знакомого. После поминок он не смог найти попутку и решил добраться домой, угнав автомобиль.Выбор пал на «ВАЗ-2104», в котором владелец оставил ключи. Однако далеко уехать москвич не смог. Он сразу же врезался в столб и припаркованный рядом «Форд», а затем, выехав на трассу, съехал в кювет.Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб. Дело будет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.