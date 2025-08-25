Инцидент произошел 1 апреля, когда женщина пришла в гости к экс-супругу.

Прокуратура Владимира направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего бывшего мужа. Инцидент произошел 1 апреля, когда женщина пришла в гости к экс-супругу, и они вместе выпивали.Во время застолья мужчина начал вспоминать старые обиды и оскорблять гостью. В ответ женщина схватила со стола нож и ударила его в шею. Испугавшись, она сама вызвала скорую помощь и попыталась оказать пострадавшему первую помощь.Свою вину женщина полностью признала. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира.