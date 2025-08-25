С 25 по 31 августа в регионе комплексы фотовидеофиксации нарушений будут работать на новых точках. Об этом сообщили в ГБУ «Владупрдор». Камеры разместят на федеральных трассах и городских

С 25 по 31 августа в регионе комплексы фотовидеофиксации нарушений будут работать на новых точках. Об этом сообщили в ГБУ «Владупрдор». Камеры разместят на федеральных трассах и городских улицах: М-7 «Волга» (116-й и 312-й км); Р-132 «Золотое кольцо» — западное соединение с М-7 (4-й, 7-й, 9-й, 10-й, 13-й, 17-й и 18-й км); Владимир, Судогодское шоссе,