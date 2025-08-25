Предстоящая неделя будет прохладной и дождливой.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя во Владимирской области будет прохладной и дождливой. В начале недели ожидается облачная погода с небольшими дождями и температурой около +19°C.В середине недели, со вторника по четверг, температура воздуха снизится до +16°C, ожидаются дожди.К выходным погода немного улучшится. В пятницу осадки прекратятся, а воздух прогреется до +19°C. Однако в субботу и воскресенье вновь ожидаются дожди, хотя температура останется комфортной, около +17...+18°C.