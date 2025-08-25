Заболевание осложнилось флегмоной — гнойным воспалением, из-за которого у ребенка сильно отекла рука.

Во Владимире врачи Областной детской клинической больницы спасли 11-месячного малыша с тяжелым течением ветряной оспы. Заболевание осложнилось флегмоной — гнойным воспалением, из-за которого у ребенка сильно отекла рука.Младенца срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. После осмотра хирурги провели операцию: вскрыли и дренировали очаг инфекции. После операции состояние ребенка начало улучшаться, температура нормализовалась.Как отмечают врачи, ветрянка может вызывать серьезные осложнения, включая поражение нервной системы и сердца, но чаще всего — вторичные бактериальные инфекции, такие как флегмона.