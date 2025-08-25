Уже полностью готовы к приему детей школа №1 и детские сады №5, 8 и 16.

В Кольчугинском районе продолжается масштабное благоустройство школ и детских садов, чтобы к новому учебному году создать комфортные и современные условия для учеников и воспитанников.Как сообщает администрация, уже полностью готовы к приему детей школа №1 и детские сады №5, 8 и 16. Работы продолжаются в Новобусинской основной школе и детском саду №4.Глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов подчеркнул, что благодаря поддержке правительства Владимирской области и активной работе подрядчиков благоустройство всех образовательных учреждений в городе завершат уже в этом году. В течение ближайших двух лет планируется обновить территории всех школ и детских садов, включая сельские поселения.Помимо благоустройства, учебные заведения участвуют и в других программах. Так, школа №1 стала частью проекта «Центр развития семьи». В рамках этого проекта в школе установили новую мебель в трёх кабинетах, заменили окна, закупили оргтехнику и кондиционеры. Сейчас там идёт ремонт спортивного зала. Эти работы проводятся при поддержке национальных проектов, что позволяет создавать качественные условия для обучения и развития детей.