За последнюю неделю во Владимирской области за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 49 человек, среди них – 21 ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В Центре гигиены и эпидемиологии проверили насекомых – инфицированных клещей среди них не оказалось. С начала сезона от клещей пострадали 2 221 житель области, включая 548 детей. При