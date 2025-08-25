СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего врача-кардиолога ГБУЗ ВО «Александровская районная больница», обвиняемого в причинении

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего врача-кардиолога ГБУЗ ВО «Александровская районная больница», обвиняемого в причинении пациенту смерти из-за ненадлежащей медицинской помощи. По данным следствия, 4 июня 2024 года ночью жителя Киржача госпитализировали в местную больницу с болями за грудиной, где ему был поставлен диагноз «Ишемическая болезнь сердца. Острый заднебазальный