Алексей Климов, специалист аварийно-спасательной службы Владимирской области, успешно подтвердил свой профессионализм на международном уровне, получив квалификацию «спасатель международного класса». Благодаря этому званию он теперь сможет участвовать в зарубежных операциях. Об этом рассказали в службе ГО, ПБ и ЧС области. После полутора месяцев подготовки и сдачи сложных испытаний в Ногинском спасательном центре МЧС России, Алексей Климов