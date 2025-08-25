В результате пожара пострадали кровля, конструкции дома, внутренняя отделка и находившееся внутри имущество, а также автомобиль.

В ночь на 25 августа в деревне Григорово Александровского района произошёл пожар. В результате возгорания погиб человек — женщина 1947 года рождения.Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ильинской поступило в 00:35. На место прибыли девять пожарных и четыре единицы техники, которые ликвидировали огонь на площади 63 квадратных метра. В результате пожара пострадали кровля, конструкции дома, внутренняя отделка и находившееся внутри имущество, а также автомобиль.Дознаватели МЧС рассматривают две версии произошедшего: неисправность электропроводки и короткое замыкание при использовании электрообогревателя.