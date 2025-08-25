Во Владимире суд вынес приговор 49-летнему гражданину одной из стран Центральной Азии, ставшему виновником трагической аварии на проспекте Ленина, унесшей жизни двух подростков. По данным

Во Владимире суд вынес приговор 49-летнему гражданину одной из стран Центральной Азии, ставшему виновником трагической аварии на проспекте Ленина, унесшей жизни двух подростков. По данным СледКома РФ по Владимирской области, в ночь на 27 апреля 2025 года мужчина, работавший водителем такси, управлял арендованным автомобилем Hyundai Solaris и значительно превысил скорость на проспекте Ленина. Не справившись