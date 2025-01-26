Прокуратура совместно с ГИБДД провела проверку и выяснила, что на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец – настоящая темнота. От дома №12 до дома №21 не работало уличное освещение. При

Прокуратура совместно с ГИБДД провела проверку и выяснила, что на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец – настоящая темнота. От дома №12 до дома №21 не работало уличное освещение. При этом никаких мер власти не предпринимали. Как отмечают в надзорном ведомстве, такая ситуация создает угрозу жизни, здоровью и имуществу участников дорожного движения. Начальнику управления ЖКХ администрации