В Музее Ивана Грозного – «предметное» пополнение.

В Музее Ивана Грозного – «предметное» пополнение. «В главной экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» расширился копийный иллюстративный ряд. Благодаря таким «специализированным новоделам» средневековая история становится ближе для понимания людям с ограниченными возможностями, в данном случае – инвалидам по зрению. У нас уже есть 3D-модель бюста Ивана Грозного, рельефно-графическая копия поддона подсвечника XVI века с изображением конного опричника, фрагменты кольчуги, слюды для оконниц, печные цветные изразцы и уникальные белокаменные розетки с резьбой, украшавшие своды этой царской резиденции. Теперь мы получили «весомое дополнение». По заказу музея реставратор М.В. Чижов изготовил информационную стойку, снабженную шрифтом Брайля, с резной вставкой «Единорог», – рассказала специалист по работе с маломобильными группами туристов музея-заповедника «Александровская слобода» Татьяна Бессараб.Эта вставка является копией пластины с трона, изготовленного этим же реставратором в 2002 г. Тогда за основу был взят подлинный трон, находящийся в Оружейной Палате Московского Кремля. Долгое время он считался собственностью Ивана Грозного, однако последние исследования доказали, что выполнен «костяной стул» позднее 1575 г., а вероятнее – в середине XVII в. Тем не менее, работа была очень сложной: над созданием копии трудилось 5 мастеров-резчиков, которые полностью воссоздали форму, размер и цвет царского трона.Оригинал был выполнен из дерева и украшен резными пластинами из слоновой кости с изображениями эпизодов из жизни библейского царя Давида. На спинке – по правую и левую стороны – барельефы с единорогом и львом.«Было принято решение сделать копию именно единорога, поскольку это символ духовной чистоты и благоразумия. Впервые как символ государственной власти он появился при Иване Грозном. Эти сведения содержатся на информационной стойке, сделанной в нашей мастерской. Работа была непростая. Когда мы приезжали для отливки формы, то сначала пришлось выполнить пробный небольшой вариант заливки специальной массой. И когда мы убедились, что она не проникает в возможные отверстия между элементами декора и не навредит ценному экспонату, началась настоящая работа – мы сделали слепок всего барельефа», – поделился подробностями Максим Владимирович Чижов.Информационная стойка уже размещена рядом с троном. Теперь не только люди с проблемами зрения, но и все желающие могут вопреки классической музейной табличке «Руками не трогать» в прямом смысле слова прикоснуться к царской истории.