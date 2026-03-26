Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») прокомментировал отчет губернатора Александра Авдеева перед депутатами ЗС. Парламентарий высоко оценил сам доклад: «Считаю, что доклад был очень содержательным, обстоятельным. Александр Александрович подробно раскрыл не только то, что было сделано, но и то, что планируется сделать».- Это не просто отчет за истекший год, это отчет за четыре года большой работы, направленной на развитие Владимирской области, - сказал . — Отдельно хочу обратить внимание на командную работу губернатора Владимирской области — вместе с депутатами всех уровней. Своей ключевой задачей в Государственной Думе я вижу помощь региону. И сегодня вместе с губернатором провожу большую работу для того, чтобы в федеральном бюджете нужные Владимирской области, нужные людям проекты и программы были обеспечены финансированием.Также Алексей Говырин отметил, что, в регионе ведется большая работа по благоустройству: «В этом смысле Владимирская область активно преображается, даже в сравнении с другими регионами это налицо».