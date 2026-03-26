С 20 марта 2026 года Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области возглавил полковник полиции Артем Григорьев. Нового руководителя личному составу представил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал‑лейтенант полиции Михаил Черников.Артем Григорьев поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что продолжит сложившиеся в Госавтоинспекции традиции. По его словам, работа будет идти в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения.Службу в органах Артем Григорьев начал в 2005 году с должности младшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Владимирской области.С ноября 2016‑го по июль 2023‑го возглавлял отдельный батальон ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру.Позже занял пост заместителя начальника управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.