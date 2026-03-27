В столице открылась выставка Медленные сны. Гостей ждут в культурном пространстве Место встречи София у станции метро Щёлковская. Там представят свои работы участники второго потока программы Московские мастерские. Это уникальный проект, благодаря которому художники и скульпторы бесплатно получают пространства для творчества — в том случае, если их идея заинтересует профессиональное жюри. После этого участники проекта на полгода получают в свое распоряжение творческие мастерские, где воплощают свои идеи. В их распоряжении — профессиональные краски, мольберты, а также печи для обжига керамики. В этот раз 35 художников представили свои творения: картины, скульптуры, инсталляции. Получилось около 100 авторских работ.Этери Орджоникидзе, куратор выставки Медленные сны проекта Московские мастерские: Те, кто занимается живописью здесь, попробовали керамику, а те, кто занимался керамикой, попробовали мозаику или инсталляции, поработали с новыми для себя материалами. И здесь им давалась такая удивительная свобода.Ксения Лапковская, заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий и партнерскому взаимодействию Агентства креативных индустрий Москвы: Темы работ охватывают различный спектр — это как взаимодействие технологии и природы, мифологические сюжеты, так и личные воспоминания художников.Гости выставки смогут не только увидеть работы авторов, но и лично пообщаться с художниками и скульпторами, посетив лекции и мастер-классы.