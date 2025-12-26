В Гусь-Хрустальном открылся новый пешеходный маршрут под названием «В поисках утерянного рецепта стекла», ставший продолжением популярного проекта «Легенды стеклодува». Создать

В Гусь-Хрустальном открылся новый пешеходный маршрут под названием «В поисках утерянного рецепта стекла», ставший продолжением популярного проекта «Легенды стеклодува». Создать современную прогулочную зону удалось благодаря победе в областном конкурсе и полученному гранту. Об этом поделились в облправительстве. На пути туристов теперь красуется огромный четырехметровый светящийся букет, созданный по мотивам работы мастера Разумея Васильева. Легенда гласит,