Александр Бастрыкин обратил внимание на жестокое происшествие в Гусь-Хрустальном. Мальчики 13 и 15 лет избили пенсионера на входе в торговый центр «Круиз». Дедушка просто приехал за

Александр Бастрыкин обратил внимание на жестокое происшествие в Гусь-Хрустальном. Мальчики 13 и 15 лет избили пенсионера на входе в торговый центр «Круиз». Дедушка просто приехал за продуктами, а в итоге попал в больницу. Инцидент произошел 24 января. Компания подростков отмечала день рождения, а после направилась к торговому центру. Там на входе один из мальчиков толкнул