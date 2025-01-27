История о несчастном случае во время починки водосточной трубы в Собинке завершилась. Суд вынес приговор. Как стало известно, «Шестому каналу», на скамье подсудимых оказался депутат
<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2025-sobinskogo-deputata-po-vine-kotorogo-slesar-lishilsya-ruk-prigovorili-k-shtrafu-v-200-tysyach-rublej.html" target="_blank">Собинского депутата, по вине которого слесарь лишился рук, приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей</a> - История о несчастном случае во время починки водосточной трубы в Собинке завершилась. Суд вынес приговор. Как стало известно, «Шестому каналу», на скамье подсудимых оказался депутат
[url=https://33live.ru/novosti/27-01-2025-sobinskogo-deputata-po-vine-kotorogo-slesar-lishilsya-ruk-prigovorili-k-shtrafu-v-200-tysyach-rublej.html]Собинского депутата, по вине которого слесарь лишился рук, приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей[/url] - История о несчастном случае во время починки водосточной трубы в Собинке завершилась. Суд вынес приговор. Как стало известно, «Шестому каналу», на скамье подсудимых оказался депутат