История о несчастном случае во время починки водосточной трубы в Собинке завершилась. Суд вынес приговор. Как стало известно, «Шестому каналу», на скамье подсудимых оказался депутат

История о несчастном случае во время починки водосточной трубы в Собинке завершилась. Суд вынес приговор. Как стало известно, «Шестому каналу», на скамье подсудимых оказался депутат Александр Субботин – бывший исполнительный директор «Спецстройгарант-1». 2 апреля 2024 года фигурант вместе со слесарем-сантехником прибыли к многоквартирному дому на улице Гагарина для ремонта водосточной трубы на уровне 5 этажа. Субботин